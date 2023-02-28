للفشل في السيطرة على اللاعبين.. الاتحاد الإنجليزي يغرم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم كل من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 55 ألف جنيه إسترليني لكل منهما.

مانشستر كان قد حقق الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حدوث اشتباكات بين اللاعبين في الدقيقة الـ 67.

وحصل كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريقين.

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بتغرين الناديان بسبب فشلهما في السيطرة على اللاعبين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويمتلك كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الـ 12.