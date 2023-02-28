للفشل في السيطرة على اللاعبين.. الاتحاد الإنجليزي يغرم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم كل من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس 55 ألف جنيه إسترليني لكل منهما.

مانشستر كان قد حقق الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف يوم 4 فبراير الماضي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حدوث اشتباكات بين اللاعبين في الدقيقة الـ 67.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره غزل المحلة يعلن خصم 10 آلاف جنيه من لاعبيه سجل وصنع.. صلاح محسن رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلي دوري أبطال إفريقيا - الشحات في تشكيل الجولة الثالثة المثالي

وحصل كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريقين.

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بتغرين الناديان بسبب فشلهما في السيطرة على اللاعبين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويمتلك كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الـ 12.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره مؤتمر كلوب عن - موقف لاعبيه من المشاركة ضد ولفرهامبتون.. والصراع نحو الـ4 الكبار بعد ظهوره الأول.. جوارديولا يوضح رأيه في لاعب سيتي الجديد تشيلسي يعلن تفاصيل إصابة تياجو سيلفا 12 تصويتا مختلفا.. من اختار محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم؟ أليكس فيرجسون: راشفورد رائع.. ومن الأفضل تواجد هداف بجانبه جوتا: جمهور أنفيلد يساعد ليفربول في تحقيق الفوز روبرتسون: هذه هي فرص ليفربول في التواجد بالمراكز الـ4 الأولى
أخر الأخبار
جوارديولا: فودين عاد في الجزء الأهم من الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يتقدم باستئناف ضد خصم 15 نقطة في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: مقعد دوري الأبطال؟ نحتاج إلى خوض دور ثاني استثنائي ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الثالثة في تاريخه.. المنتخب السعودي للناشئين بطلا لكأس العرب لكرة اليد ساعة | السعودية
مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بثلاثية ضد بريستول ساعة | الكرة الأوروبية
عودة بوجبا تشهد بسط يوفنتوس لسيطرته في الدربي أمام تورينو برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
حازم فتوح: نادي الباطن كلفني بالتفاوض مع الأهلي بشأن أفشة في يناير.. والأحمر رفض ساعة | الكرة المصرية
وكيله: وضعنا أكثر من خطة لتجديد تعاقد ربيعة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة