ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

احتفال توني بهدفه في مرمى مانشستر سيتي - برينتفورد

اعترف إيفان توني مهاجم برينتفورد بخرق قواعد الدوري الإنجليزي وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

إيفان توني

النادي : برينتفورد

برينتفورد

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 263 تهمة لإيفان توني بخصوص خرق مزعوم لقواعد المراهنة بالاتحاد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن توني اعترف وأقر بخرق القواعد في العديد من التهم الموجهة إليه لكنه أنكر وطعن في بعض الاتهامات الأخرى من أصل 263 تهمة تم توجيهها إليه.

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وأوضحت التقارير أن اللاعب سيتعرض لفترة إيقاف طويلة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الموسم الحالي.

إيفان توني تم توجيه الاتهام له في وقت سابق لأكثر من 232 خرقا مزعوما لقواعد الرهان في فترة أربع سنوات من قبل الاتحاد الإنجليزي في نوفمبر.

وتم إضافة 30 انتهاكً جديدا يُزعم أنها حدثت بين مارس 2017 وفبراير 2019.

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وسجل توني (26 عاما) 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه غاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وسبق وأن تعرض كيران تريبيير لاعب نيوكاسل للإيقاف لمدة 10 أسابيع من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ديسمبر 2020 لتقديمه معلومات للآخرين للمراهنة على انتقاله من توتنام إلى أتلتيكو مدريد في ذلك التوقيت.

برينتفورد إيفان توني
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