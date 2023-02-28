غزل المحلة يعلن خصم 10 آلاف جنيه من لاعبيه

أعلن غزل المحلة خصم مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه من كل لاعب في الفريق.

قرار النادي جاء بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

المحلة كان قد خسر أمس الإثنين ضد أسوان بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه.

ولم يحقق الفريق أي فوز خلال الـ 5 مباريات الأخيرة.

وكان فوز غزل المحلة الأخير قد تحقق ضد الزمالك يوم 24 يناير الماضي في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وتجمّد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.