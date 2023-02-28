سجل وصنع.. صلاح محسن رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

حصل صلاح محسن لاعب سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد البنك الأهلي في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وشارك صلاح محسن كبديل في الدقيقة الـ 69 بدلا من محمد عنتر.

وتمكن صلاح من صنع الهدف الأول لسيراميكا قبل أن يسجل هدف الفوز بنفسه في الدقيقة الـ 96.

وأصبح صلاح محسن هو عاشر لاعب من سيراميكا كليوباترا يتوج بالجائزة منذ بداية الموسم.

وشارك صلاح محسن مع سيراميكا كليوباترا منذ بداية الموسم في 8 مباريات وخلالهم سجل هدفين.

فوز سيراميكا كليوباترا كان هوالثاني على التوالي للفريق تحت قيادة معين الشعباني، بينما فشل البنك الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي.