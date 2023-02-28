دوري أبطال إفريقيا - الشحات في تشكيل الجولة الثالثة المثالي

تواجد حسين الشحات لاعب الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الثالثة لـ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وسجل الشحات هدفا في تعادل الأهلي مع صنداونز بهدفين لكل فريق لحساب المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل الجولة كالآتي:

حراسة المرمى: ديلان أويدراوجو (فيتا كلوب)

الدفاع: رياض بو شنيبة (الترجي) – جمال حركاس (الرجاء) – إنونجا باكا (سيمبا) – مصطفى خرشوم (المريخ)

الوسط: ليما شيكيتو (فيتا كلوب) – محمد علي بن رمضان (الترجي)

أمامهما: باولو سيرجيو (المريخ) – مكابي ليليبو (الهلال) – حسين الشحات (الأهلي)

الهجوم: بيتر شالويلي (صنداونز)

🇹🇳 الترجي ✖️ 2 🇸🇩 المريخ✖️ 2 🇨🇩 فيتا كلوب ✖️ 2 🇪🇬 الأهلي ✖️ 1 🇲🇦 الرجاء ✖️ 1 🇸🇩 الهلال ✖️ 1 🇹🇿 سيمبا ✖️ 1 🇿🇦 ماميلودي صنداونز ✖️1 📋 تشكيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا! ✨#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/0IZbTaZQoA — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 28, 2023

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

ويستعد الأحمر للقاء القطن يوم السبت المقبل في لقاء مؤجل لحساب الجولة الأولى.

وللجولة الثالثة على التوالي يتواجد لاعبا من قطبي الكرة المصرية على الأقل.

في الجولة الأولى تواجد أحمد سيد "زيزو" في الهجوم.

وفي الجولة الثانية تواجد محمد عواد في حراسة مرمى التشكيل المثالي.