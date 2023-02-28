سابع لاعب من الفريق البورسعيدي.. عصام ثروت رجل مباراة المصري وإنبي

حصد عصام ثروت جائزة رجل مباراة المصري وإنبي في الجولة 20 من الدوري المصري.

وانتهت مباراة الفريقين بفوز المصري بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب.

وسجل مروان حمدي وزياد كمال هدفي المصري، فيما قلص في المباراة التي أقسمت على ملعب برج العرب.

وأصبح عصام ثروت سابع لاعب من المصري يحصد الجائزة.

وحصد لاعبو المصري الجائزة 13 مرة حتى الآن بعد مرور 20 جولة.

وسبق قائد المصري كل من: مروان حمدي (3) وعبد الرحيم دغموم (3) وحسين السيد (2) وإلياس الجلاصي (2) وحسن علي وعمرو موسى.

فماذا قدم عصام ثروت ضد إنبي؟