سابع لاعب من الفريق البورسعيدي.. عصام ثروت رجل مباراة المصري وإنبي
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 19:45
كتب : FilGoal
حصد عصام ثروت جائزة رجل مباراة المصري وإنبي في الجولة 20 من الدوري المصري.
وانتهت مباراة الفريقين بفوز المصري بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب.
وسجل مروان حمدي وزياد كمال هدفي المصري، فيما قلص في المباراة التي أقسمت على ملعب برج العرب.
وأصبح عصام ثروت سابع لاعب من المصري يحصد الجائزة.
وحصد لاعبو المصري الجائزة 13 مرة حتى الآن بعد مرور 20 جولة.
وسبق قائد المصري كل من: مروان حمدي (3) وعبد الرحيم دغموم (3) وحسين السيد (2) وإلياس الجلاصي (2) وحسن علي وعمرو موسى.
فماذا قدم عصام ثروت ضد إنبي؟
الدقائق: 90
تصديات من داخل منطقة الجزاء: 5
تمريرات صحيحة: 8 من 22 بدقة 36%
لمس الكرة: 34
استقبال الأهداف: 1
ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز 14 بالدوري.