بثنائية في إنبي.. المصري يكسر سلسلة 7 مباريات بدون فوز في الدوري

حقق المصري الانتصار الأول بعد 7 مباريات بدون فوز في مسابقة الدوري.

وفاز المصري على إنبي بهدفين دون رد ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وسجل مروان حمدي وزياد كمال هدفي المصري، فيما قلص في المباراة التي أقسمت على ملعب برج العرب.

المصري حقق الفوز بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين خلال الجولات السبع الأخيرة.

وجاء آخر فوز للنادي المصري في مسابقة الدوري على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف في 7 يناير الماضي.

في المقابل تلقى إنبي الهزيمة رقم 11 خلال الموسم الحالي بعدما فاز في 4 وتعادل في 5 مباريات خلال 20 جولة.

ورفع المصري رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز 14 بالدوري.

مروان حمدي مهاجم المصري سجل الهدف الأول في الدقيقة 31 لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 34 بعد تدخل قوي على أحمد كالوشا مدافع إنبي.

وبات مروان حمدي رابع لاعب في الدوري المصري خلال الموسم الحالي يسجل ويطرد في نفس المباراة.

وبدأ المصري المباراة بهجوم ضاغط على مرمى إنبي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وجاء رد إنبي عن طريق علي فوزي الذي أرسل عرضية خطيرة تصدى لها عصام ثروت.

وأنقذ عصام ثروت فرصة خطيرة بعد انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى عن طريق إريك تراوري.

ونجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية في الدقيقة 31 بعد تمريرة إسلام عطية.

وأهدر أحمد كالوشا فرصة التعادل بعد تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة.

وحصل مروان حمدي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 34 بعد تدخل بالمرفق على أحمد كالوشا.

ونجح زياد كمال لاعب المصري في تسجيل الهدف الثاتي من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت شباك إنبي في الدقيقة 50.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي إنبي بداعي التسلل على إريك تراوري في الدقيقة 52.

وقلص أحمد أمين "قفة" النتيجة وسجل الهدف الأول لنادي إنبي بعد عرضية متقنة من أحمد كالوشا.