تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي لأول مرة أمام الداخلية.. وغيابات بالجملة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

الأهلي أمام أسوان

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي محمود متولي وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وبرونو سافيو، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق قبل أن يفصح الأهلي عن غياب خالد عبد الفتاح اليوم الثلاثاء.

ويغيب متولي بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة صنداونز السابقة في دوري أبطال إفريقيا.

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كما يغيب أيضا حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة، وأحمد عبد القادر بسبب آلام في الركبة

ويستمر غياب عمرو السولية الذي يواصل البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأعلن الأهلي اليوم الثلاثاء إصابة خالد عبد الفتاح بجذع في رباط الركبة ليغيب لمدة أسبوع.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو

دكة البدلاء: علي لطفي - علي معلول - أليو ديانج - محمد شريف - شادي حسين - محمد مجدي أفشة - محمد عبد المنعم - رأفت خليل - أحمد نبيل كوكا

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

الأهلي الداخلية الدوري المصري تشكيل الأهلي
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