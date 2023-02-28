طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:56
كتب : حسام نور الدين
قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق الأحمر التي تسافر إلى جنوب إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 11 مارس المقبل.
ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد خوض مباراتي المقاولون العرب في الدوري والقطن الكاميروني في دوري الأبطال.
وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدفين لكل فريق في المباراة السابقة التي أقيمت في القاهرة.
ويتصدر صنداونز المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.
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