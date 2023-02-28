كاف يشيد بأمانة فرد أمن استاد هيئة قناة السويس

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

استاد السويس الجديد

أشاد محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بأمانة محمد شعبان فرد أمن يعمل بشركة قناة السويس للحراسات.

وعثر شعبان على حقيبة سوداء داخل غرف خلع ملابس اللاعبين باستاد هيئة قناة السويس بداخلها جوازات سفر وهات ومبلغ مالي بعملة أجنبية تخص بعثة منتخب الكونغو.

No photo description available.

أخبار متعلقة:
خالد لطيف: لم أطلب الحصول على منصب القائم بأعمال رئيس الزمالك مران الزمالك - عودة الزناري استعدادا لمواجهة بيراميدز مبابي يكشف هوية الفريق الذي يود اللعب له في إيطاليا مؤتمر كلوب عن - موقف لاعبيه من المشاركة ضد ولفرهامبتون.. والصراع نحو الـ4 الكبار

تيتوس كومانيون مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أوصى شيحة أن يقدم الشكر للمسؤولين عن شركة قناة السويس.

وتقام المجموعة الثانية من البطولة على استاد هيئة قناة السويس والتي تضم كل من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأهل من المجموعة كل من أوغندا والكونغو بجانب منتخب جنوب السودان صاحب أفضل مركز ثالث.

وتأتي مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي:

السنغال× بنين

أوغندا × نيجيريا

جامبيا × جنوب السودان

الكونغو × تونس

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما استاد هيئة قناة السويس كاف
نرشح لكم
طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز بعدما انضم للمغرب من قبل.. حارس تشيلسي يقرر تمثيل الجزائر دوليا أمم إفريقيا للشباب - بنين إلى ربع النهائي رغم الخسارة.. تعرف على المتأهلين أمم إفريقيا للشباب - كريستو يسجل أمام زامبيا ويقود تونس لربع النهائي مجموعة الزمالك - كاف يعلن تغيير موعد وملعب لقاء شباب بلوزداد ضد المريخ ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر
أخر الأخبار
قطر تحدد موعد بطولة كأس آسيا 2023 10 دقيقة | آسيا
تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي لأول مرة أمام الداخلية.. وغيابات بالجملة 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الزلزولي يدخل حسابات نوتنجهام فورست 18 دقيقة | ميركاتو
طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
كاف يشيد بأمانة فرد أمن استاد هيئة قناة السويس 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد لطيف: لم أطلب الحصول على منصب القائم بأعمال رئيس الزمالك 49 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة الزناري استعدادا لمواجهة بيراميدز 53 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يكشف هوية الفريق الذي يود اللعب له في إيطاليا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة