كاف يشيد بأمانة فرد أمن استاد هيئة قناة السويس

أشاد محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بأمانة محمد شعبان فرد أمن يعمل بشركة قناة السويس للحراسات.

وعثر شعبان على حقيبة سوداء داخل غرف خلع ملابس اللاعبين باستاد هيئة قناة السويس بداخلها جوازات سفر وهات ومبلغ مالي بعملة أجنبية تخص بعثة منتخب الكونغو.

تيتوس كومانيون مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أوصى شيحة أن يقدم الشكر للمسؤولين عن شركة قناة السويس.

وتقام المجموعة الثانية من البطولة على استاد هيئة قناة السويس والتي تضم كل من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأهل من المجموعة كل من أوغندا والكونغو بجانب منتخب جنوب السودان صاحب أفضل مركز ثالث.

وتأتي مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي:

السنغال× بنين

أوغندا × نيجيريا

جامبيا × جنوب السودان

الكونغو × تونس