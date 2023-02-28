مؤتمر كلوب عن - موقف لاعبيه من المشاركة ضد ولفرهامبتون.. والصراع نحو الـ4 الكبار

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن موقف لاعبيه من المشاركة أمام ولفرهامبتون، والصراع نحو المراكز الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لقد تدرب داروين نونيز يوم الاثنين معنا. دعنا نرى ما إذا كان سينضم للفريق الذي يواجه ولفرهامبتون أم لا".

وأضاف "يتدرب إبراهيما كوناتي الآن بشكل طبيعي، سينضم لقائمة المباراة على الأقل".

وتابع "حالة لويس دياز تبدو جيدة، لقد شاهدته يتدرب منفردا، لكنه لم ينضم للتدريبات الجماعية حتى الآن".

وأكمل الألماني "جو جوميز يعاني من مشكلة عضلية، ويخوض تياجو ألكانتارا فترة إعادة التأهيل".

وعن السباق نحو المراكز الـ4 الأولى، أوضح كلوب "إذا كان هناك فريق يمكنه فعل ذلك، فأعتقد أنه ليفربول، بسبب ما حققناه معا. علينا أن نضرب بقوة فيما تبقى من الموسم".

وأتم "لقد حصدنا 7 نقاط من المباريات الـ3 الأخيرة، علينا أن نشق طريقنا نحو الـ4 الكبار ونستمتع بهذه المنافسة".

ويستقبل ليفربول، ولفرهامبتون ثم مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد قبل أن يخرج لملاقاة بورنموث خارج ملعبه.

ثم يسافر إلى إسبانيا لملاقاة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس المقبل.

وكان ليفربول قد سقط في لقاء الذهاب على أرضه أمام الفريق الملكي بنتيجة 2-5 وتقلصت فرصه كثيرا في العبور لربع النهائي.