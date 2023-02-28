التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. ودغموم وجلاسي أساسيان مع المصري

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

المصري × إنبي

يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام المصري ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويتواجه الفريقان على ملعب برج العرب في الجولة العشرين.

ويشارك الثنائي عبد الرحيم دغموم وإلياس جلاسي أساسيين مع فريق المصري.

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وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مروان داوود

الوسط: محمد عبد العاطي - أحمد العجوز - أحمد يوسف - إيريك تراوري.

الهجوم: أحمد أمين قفة - رفيق كابو

دكة البدلاء: عبد العزيز البلعوطي - محمد حامد - عبد الرحمن عماد - عمرو مرعي - مصطفى دويدار - صلاح زايد - ناصر مودي - عماد ميهوب - أحمد عيد.

بينما جاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عماد - عماد بو بكر - عمرو موسى - عمرو سعداوي

الوسط: إلياس جلاسي - عبد الرحيم دغموم - زياد كمال - إسلام عطية .

الهجوم: مروان حمدي - محمد عبد اللطيف جريندو

دكة البدلاء: محمود جاد - كريم العراقي - حسن علي - حسين السيد - محمد حسن الفيومي - إيزي إيميكا - حسام جريشة - عبده يحيى - حسام حسن.

ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، بينما المصري في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

ولم يحقق المصري الفوز في آخر سبع مباريات في مسابقة الدوري.

بينما تعثر إنبي في آخر مباراتين بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة عشر.

الدوري المصري المصري إنبي
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