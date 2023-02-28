تشيلسي يعلن تفاصيل إصابة تياجو سيلفا

أعلن نادي تشيلسي تفاصيل إصابة مدافعه تياجو سيلفا والتي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وتعرض تياجو سيلفا لإصابة في الركبة خلال مباراة توتنام في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وأفاد تشيلسي في بيان: "بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة توتنام خضع تياجو سيلفا لمزيد من الفحوصات عند عودته إلى مركز التدريب يوم الاثنين".

وأضاف "أكدت نتائج الفحوصات وجود ضرر في أربطة ركبة تياجو سيلفا وسيعمل الآن مع الفريق الطبي على إعادة تأهيله للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عديدة إلى أن تياجو سيلفا سيغيب عن مباريات تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم 4 مارس المقبل، ثم لقاء بروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 7 من الشهر نفسه.

قبل أسابيع، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد تعاقد البرازيلي تياجو سيلفا لموسم إضافي يمتد في 2024.

المدافع البالغ 38 عاما انضم إلى تشيلسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2020.

ومنذ ذلك الحين ساهم في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

وقال سيلفا لموقع النادي الرسمي: "للأمانة أنا سعيد لاستكمال مسيرتي مع البلوز".

وأضاف "عندما وقعت لأول مرة هنا، كان لموسم واحد والآن أوقع لعقد للموسم الرابع، لم أتخيل ذلك، لكنها لحظة خاصة للتوقيع وأن أظل في تشيلسي".

من جانبه قال تود بويلي رئيس النادي: "سعداء بأن تياجو سيلفا قرر الاستمرار مع تشيلسي".

وأكمل "هو موهبة من طراز رفيع، وأثبت ذلك خلال عدة سنوات مع الأندية والمنتخب، خبرته ومهاراته القيادة ورؤيته تجعلنا نتقدم للأمام".

وارتدى سيلفا قميص البلوز في 108 مباريات، سجل 5 أهداف وصنع مثلها في جميع المسابقات.

وخاض سيلفا الموسم الجاري 26 مباراة في جميع المسابقات.