بعدما انضم للمغرب من قبل.. حارس تشيلسي يقرر تمثيل الجزائر دوليا

قرر سامي تلمساني حارس تشيلسي الشاب تمثيل منتخب الجزائر دوليا، بعدما انضم لمعسكر منتخب المغرب من قبل.

الحارس الشاب يملك 3 جنسيات، هي الجزائرية من والده، والمغربية من والدته والفرنسية مكان ولادته.

ونشر تلمساني عدة صور تؤكد اختياره لتمثيل الجزائر بدلا من المغرب، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

كما ذكرت تقارير عديدة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية.

ماذا حدث؟

في سبتمبر 2021 انتقل سامي تلمساني من نادي باريس الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي ليبدأ في لفت أنظار المغرب والجزائر نحوه.

واختار تلمساني الانضمام لمنتخب المغرب وبالفعل استدعاه وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس آنذاك وانضم لمعسكر منتخب المغرب الأول في أكتوبر 2021، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

فيما خاض مباراة مع منتخب المغرب للشباب 20 عاما في سبتمبر 2022.

لكنه اختار تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية في نهاية فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن توجه له الدعوة للمشاركة مع المنتخب الجزائري الأولمبي.

ويرتبط الحارس الشاب بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025.