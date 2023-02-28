بعدما انضم للمغرب من قبل.. حارس تشيلسي يقرر تمثيل الجزائر دوليا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

بدر بانون يسجل ويحتفل بهدف تعادل المغرب في الجزائر

قرر سامي تلمساني حارس تشيلسي الشاب تمثيل منتخب الجزائر دوليا، بعدما انضم لمعسكر منتخب المغرب من قبل.

الحارس الشاب يملك 3 جنسيات، هي الجزائرية من والده، والمغربية من والدته والفرنسية مكان ولادته.

ونشر تلمساني عدة صور تؤكد اختياره لتمثيل الجزائر بدلا من المغرب، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

أخبار متعلقة:
نهاية حقبة.. لو جرايت يستقيل من رئاسة الاتحاد الفرنسي التحقيق مع ناصر الخليفي في تهمة الاختطاف والتعذيب خطوة تفصل اتحاد جدة عن الحصول على الرخصة الآسيوية وزارة الرياضة توضح لائحة زوال العضوية.. وموقف مقعد رئيس نادي الزمالك

كما ذكرت تقارير عديدة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية.

ماذا حدث؟

في سبتمبر 2021 انتقل سامي تلمساني من نادي باريس الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي ليبدأ في لفت أنظار المغرب والجزائر نحوه.

واختار تلمساني الانضمام لمنتخب المغرب وبالفعل استدعاه وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس آنذاك وانضم لمعسكر منتخب المغرب الأول في أكتوبر 2021، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

فيما خاض مباراة مع منتخب المغرب للشباب 20 عاما في سبتمبر 2022.

لكنه اختار تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية في نهاية فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن توجه له الدعوة للمشاركة مع المنتخب الجزائري الأولمبي.

ويرتبط الحارس الشاب بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025.

الجزائر المغرب سامي تلمساني تشيلسي
نرشح لكم
أمم إفريقيا للشباب - بنين إلى ربع النهائي رغم الخسارة.. تعرف على المتأهلين أمم إفريقيا للشباب - كريستو يسجل أمام زامبيا ويقود تونس لربع النهائي مجموعة الزمالك - كاف يعلن تغيير موعد وملعب لقاء شباب بلوزداد ضد المريخ ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا
أخر الأخبار
بعدما انضم للمغرب من قبل.. حارس تشيلسي يقرر تمثيل الجزائر دوليا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
نهاية حقبة.. لو جرايت يستقيل من رئاسة الاتحاد الفرنسي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
التحقيق مع ناصر الخليفي في تهمة الاختطاف والتعذيب ساعة | الكرة الأوروبية
خطوة تفصل اتحاد جدة عن الحصول على الرخصة الآسيوية ساعة | السعودية
وزارة الرياضة توضح لائحة زوال العضوية.. وموقف مقعد رئيس نادي الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 فبراير 2023.. الأهلي في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد الهجوم عليه.. ألابا يشرح سبب اختياره ميسي في جوائز ذا بيست على حساب بنزيمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة