12 تصويتا مختلفا.. من اختار محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم؟

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح

حل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في المركز الـ14 ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأقيم مساء أمس الاثنين حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز "الأفضل" المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز ليونيل ميسي بأفضل لاعب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بأفضل حارس، وليونيل سكالوني بأفضل مدرب، ومارتن أوليسكي جائزة بوشكاش، وجماهير الأرجنتين كأفضل جماهير.

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وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

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نتعرف معا على قادة المنتخبات والمدربين والصحفيين الذين اختاروا محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم:

هولندا - فيرجل فان دايك - اختار محمد صلاح في المركز الثاني

اسكتلندا - أندرو روبيرتسون - اختار محمد صلاح في المركز الثالث

سيشل - بينوا ماري - اختار محمد صلاح في المركز الثاني

قائد توجو - داكونام أورتيجا - اختار محمد صلاح في المركز الثالث

مدرب جامبيا - توم سينتفيت - اختار محمد صلاح في المركز الثالث

مدرب الجزائر - جمال بلماضي - اختار محمد صلاح في المركز الثاني

مدرب الكونغو الديموقراطية - سباستيان ديسابر - اختار محمد صلاح في المركز الثالث

مدرب توجو - باولو دوارتي - اختار محمد صلاح في المركز الثاني

مدرب فيتنام - هانج سو بارك - اختار محمد صلاح في المركز الثالث

الصحفي الفلسطيني ماجد أمين - اختار محمد صلاح في المركز الأول

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر - اختار محمد صلاح في المركز الأول

الصحفي المصري وليد الحديدي - اختار محمد صلاح في المركز الأول

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