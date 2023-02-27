أليكس فيرجسون: راشفورد رائع.. ومن الأفضل تواجد هداف بجانبه

يرى سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي أن وضع الفريق كان سيكون أفضل لو أن هناك لاعب إضافي يسجل الأهداف برفقة ماركوس راشفورد.

وقال فيرجسون عبر شبكة سكاي سبورتس: "ماركوس راشفورد رائع ودائما ما يجعل تسديداته منخفضة وهذا شيء رائع لأي مهاجم".

وتابع "راشفورد حاليا في مستوى رائع وللأسف هو المصدر الرئيسي للأهداف وكان من الأفضل لو أن هناك لاعب إضافي يسجل للفريق".

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية أمس الإثنين بعد الفوز على نيوكاسل بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

وسجل راشفورد هدف مانشستر يونايتد الثاني في المباراة.

وشارك صاحب الـ 25 عاما مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وسجل خلالهم 25 هدفا وصنع 9 آخرين.

ويمر راشفورد بفترة رائعة منذ نهاية كأس العالم 2022.