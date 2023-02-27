ملف حفل جوائز الأفضل - تعرف على الفائزين بكل الجوائز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفل الكرة الذهبية المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون فترة التنافس على الجائزة من 8 أغسطس 2021 حتى 18 ديسمبر 2022 لتشمل بداية الموسم الجديد وكأس العالم.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية كان يوم الإثنين 6 فبراير.

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ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "ربما أبدو متوترا بعض الشيء ولكن قبل شيء يجب أن أقول أنه شرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون رفقة بنزيمة ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا".

وأضاف "شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، يتواجد هنا مارتينيز وسكالوني".

وواصل "نحن هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم لما كنا هنا هذا العام كان عاما مجنونا بالنسبة لي، أن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم بعد قتال وصراع كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي".

واستطرد "إنه حلم لأي لاعب وقلائل هم من تمكنوا من تحقيقه أريد أن أشكر عائلتي والجمهور الأرجنتيني الذين عاشوا تلك اللحظات معنا بشغف كبير وسيبقى ذلك خالدا في ذاكرة كل الشعب الأرجنتيني".

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أليكسيا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم

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التشكيل المثالي من Fifpro

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جواو كانسيلو - فيرجل فان دايك - أشرف حكيمي

خط الوسط: لوكا مودريتش - كيفن دي بروين - كاسيميرو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيما - إرلينج هالاند - ليونيل ميسي

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فاز جمهور الأرجنتين بجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل جمهور في العالم.

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لوكا لوكوشفيلي لاعب كريمونيزي يفوز بجائزة اللعب النظيف

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ليونيل سكالوني أفضل مدرب في العالم تفوقا على كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا

وقال سكالوني بعد الفوز: "أود في البداية أن أشكر الجميع على هذه الجائزة خاصة وأنها بتصويت اللاعبين ولذلك لها قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "أريد أن أشكر اللاعبين الذين ساعدونا على أن نحقق المجد بالفوز بكأس العالم، أشكر من منحني الفرصة لأكون المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ولكل الطاقم المعاون لي فهم أصدقاء وأنا ممتن لهم".

وواصل "ليس هنالك أفضل من أن ترى الناس في بلدك سعداء، سعادة الجمهور لا تقدر بثمن وهذا اللقب لهم أريد ان أشكر زوجتي وأولادي وأشقائي وكل قادتي أشكرهم جميعا، بفضلي أنا من هو عليه الآن".

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سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا تفوز بجائزة أفضل مدربة في العالم

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فاز البولندي مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان بعد تسجيله هدفا دوري كرة القدم للمبتورين في بولندا

وقال أوليسكي بعد الفوز: "أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى زملائي وعائلتي الذين ساعدوني على الوقوف على قدمي مجددا بعد الحادث، وأن أوصل تحياتي إلى كل ما يعمل في كرة القدم فبفضلكم نجحت في تحقيق المستحيل".

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إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة "الأفضل" من فيفا لأفضل حارس من العالم.

وقال مارتينيز بعد الفوز: "هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة، هذا فخر كبير لبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاما".

وأضاف "الجميع يعرف أهمية هذه البطولة للأرجنتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شعرنا بالتواصل مع الجميع".

وواصل "عائلتي جزء من هذا النجاح، والجميع في أستون فيلا، وليونيل سكالوني الذي منحني الفرصة للعب في الأرجنتين".

وأتم "دائما ما يسألوني من هو قدوتك في الملاعب، كنت أقول أنه عندما كنت أرى أمي وهي تنضف الحوائط والمنازل ووالدي وهو يعمل كانا مثلي الأعلى وقدوتي".

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فازت ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

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جائزة خاصة للراحل بيليه تتسلمها زوجته

سلم رونالدو الظاهرة نجم البرازيل السابق جائزة خاصة إلى الراحل بيليه تسلمتها زوجته في الحفل.

وقالت زوجته: "إنه شرف كبير أن أتواجد هنا معكم في هذا الحفل الرائع، شكرا لله الذي أهدانا بيليه ولكل محبيه. نحن ممتنون للغاية".

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كلمة إنفانتينو رئيس فيفا في بداية الحفل

"مرحبا بكم في باريس، هذه الليلة سنحتفل بالأفضل في كل المجالات الذين قدموا مستويات مميزة ونحتفل بأنفسنا كجماهير محبة لكرة القدم".

"لقد خضنا أفضل تجربة في تاريخ تنظيم كأس العالم في قطر، أنتهز الفرصة لأشكر قطر مرة أخرى على هذا الكرنفال".

لا نريد أن ننسى أننا خسرنا بعض النجوم في الفترة الأخيرة أيضا على رأسهم ميهايلوفيتش وبيليه، بيليه سيظل جزء هاما من كرة القدم وأريد أن أشكر عائلته على الحضور".

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وصول بعض المرشحين

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بدء توافد الحضور على الحفل

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ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم؟

ماذا قدم ليونيل ميسي؟

باريس سان جيرمان

المباريات: 52

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 29

منتخب الأرجنتين

المباريات: 21

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 6

البطولات والألقاب الفردية

-كأس العالم

-الكرة الذهبية لكأس العالم

-فيناليسما

ماذا قدم كيليان مبابي؟

باريس سان جيرمان

المباريات: 66

الأهداف: 57

التمريرات الحاسمة: 31

منتخب فرنسا

المباريات: 18

الأهداف: 19

التمريرات الحاسمة: 7

البطولات والألقاب الفردية

-الدوري الفرنسي

-السوبر الفرنسي

-هداف الدوري الفرنسي

-هداف كأس فرنسا

-أفضل لاعب في فرنسا

-هداف كأس العالم

ماذا قدم كريم بنزيمة؟

ريال مدريد

المباريات: 58

الأهداف: 50

التمريرات الحاسمة: 16

منتخب فرنسا

المباريات: 10

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 1

البطولات والألقاب الفردية

-الدوري الإسباني

-دوري أبطال أوروبا

-السوبر الأوروبي

-السوبر الإسباني

-هداف الدوري الإسباني

-أفضل لاعب في إسبانيا

-أفضل لاعب في أوروبا

-الكرة الذهبية

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ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل حارس في العالم؟

ماذا قدم تيبو كورتوا؟

ريال مدريد

المباريات: 67

الشباك النظيفة: 25

استقبال الأهداف: 62

الإنجازات: الدوري الإسباني - دوري أبطال أوروبا - السوبر الإسباني - السوبر الأوروبي

منتخب بلجيكا

المباريات: 11

الشباك النظيفة: 3

استقبال الأهداف: 14

ماذا قدم إيميليانو مارتينيو؟

أستون فيلا

المباريات: 52

الشباك النظيفة: 14

استقبال الأهداف: 70

منتخب الأرجنتين

المباريات: 18

الشباك النظيفة: 12

استقبال الأهداف: 10

الإنجازات: كأس العالم - فيناليسما - أفضل حارس في كأس العالم

ماذا قدم ياسين بونو؟

إشبيلية

المباريات: 57

الشباك النظيفة: 17

استقبال الأهداف: 65

منتخب المغرب

المباريات: 24

الشباك النظيفة: 14

استقبال الأهداف: 14

الإنجازات: الوصول لنصف نهائي كأس العالم

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القائمة النهائية للمرشحين

جائزة أفضل لاعب: ليونيل ميسي - كريم بنزيمة - كيليان مبابي

جائزة أفضل مدرب: كارلو أنشيلوتي - ليونيل سكالوني - بيب جوارديولا

جائزة أفضل حارس: تيبو كورتوا - ياسين بونو - إيميليانو مارتينيز

جائزة أفضل لاعبة: بيث ميد - أليكس مورجان - أليكسيا بوتياس

جائزة أفضل مدرب للسيدات: سونيا بومباستور- بيا سوندهاجه - سارينا فيمان

جائزة أفضل حارس مرمى للسيدات: كريستيان إندلر ليون - آن كاترين بيرجر - ماري إيربس

جائزة أفضل جمهور: عبد الله السالمي من السعودية، قضى مدة 55 يوما في الصحراء للتواجد في قطر من أجل تشجيع منتخب بلاده - الجمهور الأرجنتيني بعد الأجواء في المونديال - جمهور اليابان بسبب سلوكه بالمساعدة في تنظيف المدرجات بعد كل مباراة.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: هدف ريتشارليسون مع البرازيل أمام صربيا في كأس العالم - هدف ديميتري باييه مع مارسيليا أمام باوك سالونيكا اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي - هدف مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان في دوري كرة القدم للمبتورين في بولندا