لقاء الأهداف السبعة.. "هاتريك" مابولولو يقود الاتحاد للفوز على الجيش في المباراة الأفضل بالدوري

فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري وأقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 17 في المركز الـ13.

وتعد هذه المباراة هي التي شهدت أكثر عدد من الأهداف في الدوري المصري خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وشهدت المباراة تسجيل كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري لثلاثة أهداف "هاتريك".

ويعد هذا "الهاتريك" الأول للاعب من الاتحاد السكندري في الدوري المصري منذ أحمد ساري في شباك منتخب السويس يوم 5 أكتوبر 1997، وانتهت المباراة بفوز الأخضر 4-صفر.

بالتحديد منذ 25 عاما و4 شهور، ومنذ 9276 يوما. اقرأ المزيد من التفاصيل عن الهاتريك

وصف المباراة

تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 عن طريق مابولولو بتسديدة قوية ومباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أحمد مسعود.

ورد طلائع الجيش بهدف التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة مباشرة وقوية أيضا من كريم طارق لكن الكرة اصطدمت في رأس عبد الله نصيب وحولت مسارها نحو شباك المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وحصل مابولولو على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعدما تعرض للإعاقة من قبل محمد فتح الله مدافع طلائ الجيش.

وتقدم مابولولو لتسديد الركلة وسجل منها الهدف الثاني بنجاح في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مابولولو الهدف الثالث له ولفريقه بتسديدة مباشرة وقوية بالقدم اليسرى ذهبت على يمين أحمد مسعود حارس الجيش.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل طلائع الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الاتحاد رد بالهدف الرابع في الدقيقة 75 عن طريق خالد الغندور وبمتابعة لتسديدة أحمد عيد المرتدة من الحارس أحمد مسعود.

ومن جديد سجل طلائع الجيش الهدف الثالث بضربة رأسية من إسلام محارب في الدقيقة 78 بعد عرضية من كريم طارق.

وتعرض لاعب طلائع الجيش الذي دخل المباراة كبديل مصطفى إبراهيم للطرد في الدقيقة 94 من المباراة بعد حصوله على إنذارين الأول في الدقيقة 92 والثاني بعده بدقيقتين.

قبل أن تنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري.