الأول لـ الاتحاد منذ ربع قرن في الدوري.. مابولولو يسجل "هاتريك" أمام طلائع الجيش

سجل كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري 3 أهداف لفريقه في شباك طلائع الجيش.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ويلعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش في الجولة 20 من الدوري المصري.

ونجم المهاجم الأنجولي في تسجيل "الهاتريك" خلال الشوط الأول من المباراة.

وجاء الهدف الأول بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

ثم سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء وضعها بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة 35.

قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 45 بتسديدة مباشرة وقوية بالقدم اليسرى.

وهو أول "هاتريك" في الدوري المصري هذا الموسم.

ويعد هذا "الهاتريك" الأول للاعب من الاتحاد السكندري في الدوري المصري منذ أحمد ساري في شباك منتخب السويس يوم 5 أكتوبر 1997، وانتهت المباراة بفوز الأخضر 4-صفر.

بالتحديد منذ 25 عاما و4 شهور، ومنذ 9276 يوما.

أول هاتريك للاعب من الاتحاد السكندري بشكل عام منذ ثلاثية محمد ناجي "جدو" -لاعب هلال مطروح الحالي- في مرمى أساس تيليكوم الجيبوتي بالبطولة العربية عام 2018.

أول هاتريك محلي للاعب من الاتحاد السكندري منذ ثلاثية محمد ناجي "جدو" في مرمى طنطا ببطولة كأس مصر عام 2010.

وبذلك ارتقى مابولولو إلى صدارة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف بالتساوي مع أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

كما أصبح اللاعب الأجنبي رقم 22 في تاريخ الدوري المصري الذي يسجل ثلاثية "هاتريك".