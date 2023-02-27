سيون يعلن إيقاف مدربه لمدة أسبوع.. ورئيس النادي يتولى تدريب الفريق

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

كريستيان كوستانتين رئيس نادي سيون

أعلن نادي سيون السويسري إيقاف مدربه فابيو سيليستيني لمدة أسبوع بسبب سوء النتائج.

وجاء القرار بعد خسارة الفريق ضد سانت جالين بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 22 من الدوري السويسري.

ولم يحقق سيون أي فوز منذ أن تولى سيليستيني تدريب الفريق إذ خسر في 4 مباريات وتعادل مباراتين.

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وأشار سيون إلى أن كريستيان كوستانتين رئيس النادي هو من سيتولى تدريب الفريق خلال فترة إيقاف سيليستيني.

وسيقود كوستانتين الفريق خلال مباراتين ضد لوجانو الأولى في الدوري السويسري والثانية في ربع نهائي كأس سويسيرا.

تدريب كوستانتين لسيون لن يكون للمرة الأولى إذ سبق له أن أدار 4 مباريات سابقة للفريق في أكثر من مناسبة.

قاد كوستانتين تدريب سيون للمرة الاولى في مباراة عام 2009 ضد لوزرين وحقق خلالها الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

المرة الثانية كانت في عام 2016 عندما قاد الفريق في مباراتين ضد رومونتويس وفاز بستة أهداف مقابل هدف وضد جراسهوبرز وخسر الفريق بهدفين مقابل هدف.

المرة الأخيرة التي قاد فيها كوستانتين الفريق كانت عام 2021 في مباراة ضد لوزان وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل سيون المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن وينترهور صاحب المركز العاشر والأخير المؤدي للهبوط.

الدوري السويسري سيون
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