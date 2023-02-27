جوتا: جمهور أنفيلد يساعد ليفربول في تحقيق الفوز

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

هدف ديوجو جوتا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

يرى ديوجو جوتا لاعب ليفربول أن الجمهور في ملعبه فريقه أنفيلد يساعدهم على تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإنجليزي.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول يوم الأربعاء ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة 7 للدوري الإنجليزي.

وقال جوتا عبر موقع ناديه: "لعبنا ضد ولفرهامبتون 3 مرات هذا الموسم واعتدنا على مواجهتهم وأعرف الطريقة التي يمكنهم اللعب بها ضدنا ومن المهم أن نتجنب زيادة الثقة لديهم لأن في النهاية هذا هو الدوري الإنجليزي والجميع يمكنه تحقيق الفوز على الجميع".

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وأضاف "نعلم جميعا أن نتائج ليفربول على أرضه هذا الموسم أفضل بكثير لأن الجمهور يقف خلفنا ويدعمنا، وأنفيلد له تأثير كبير على المنافسين".

وأتم تصريحاته "بمساعدة اللاعبين على أرض الملعب يمكننا خلق حالة جيدة تساعد ليفربول في الحصول على النقاط الثلاث أمام ولفرهامبتون وأنا أتمنى أن أسجل هدفي الأول هذا الموسم".

وعاد اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا للمشاركة مع ليفربول مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة ولم يسجل أي أهداف هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

ليفربول الدوري الإنجليزي ديوجو جوتا
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