روبرتسون: هذه هي فرص ليفربول في التواجد بالمراكز الـ4 الأولى

تحدث أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن فرص فريقه في التواجد في المراكز الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس دون أهداف ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، ليبقى على بعد 6 نقاط من توتنام صاحب المركز الرابع.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "هناك دائمًا فريق يحصد انتصارات متتالية في المباريات الأخيرة من الموسم، أتذكر أيامي الأخيرة مع هال سيتي حين كنا نصارع شبح الهبوط".

وأضاف "هناك دائمًا فريق يركض للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى وفريق آخر يركض للحصول على اللقب".

وتابع الاسكتلندي "يجب أن نكون في السباق. لدينا 15 مباراة، علينا الاستمرار في جمع النقاط".

وواصل "علينا اصطياد الفرق المتواجدة في ترتيب أفضل منا في جدول الدوري الإنجليزي لنحل محلها".

واستمر "في المباريات الـ3 الأخيرة، انتصرنا على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.ثم حصلنا على نقطة أمام كريستال بالاس، نعم لم نفز بالمباراة لكننا حافظنا على شباكنا نظيفة".

وأتم "سنلعب ضد ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد على أرضنا، علينا مواصلة تحقيق الانتصارات".

ويستقبل ليفربول ولفرهامبتون ثم مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد قبل أن يخرج لملاقاة بورنموث خارج ملعبه.

ثم يسافر إلى إسبانيا لملاقاة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس المقبل.

وكان ليفربول قد سقط في لقاء الذهاب على أرضه أمام الفريق الملكي بنتيجة 2-5 وتقلصت فرصه كثيرا في العبور لربع النهائي.