جوارديولا يوضح موقف دي بروين وثنائي الدفاع من المشاركة أمام بريستول

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حالة لاعبيه قبل مواجهة بريستول سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على بريستول في دور الـ16 من المسابقة يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "موقف إيمريك لابورت وجون ستونز من المشاركة أمام بريستول سيتي؟ أمامنا تدريب آخر هذا المساء وسنعرف بعده".

وأضاف "كيفن دي بروين فمازال يشعر بالمرض ولكنه أفضل".

وعانى ستونز من مشكلة عضلية، بينما عانى لابورت من المرض أيضا.

وتابع "الطريقة التي نلعب بها جيدة، النتائج يمكن أن تكون أفضل، في بعض الأحيان هذا يحدث في كرة القدم، ليس لدي شكوى حول الطريقة التي نلعب بها وكيف نقاتل".

وأردف المدرب الإسباني "الأجواء في غرفة الملابس استثنائية، واللاعبون يفعلون كل شيء، وهذا يكفي بالنسبة لي".

وواصل "عندما يلعب جوليان ألفاريز خلف إرلينج هالاند يكون سريعا جدا، كما أن وجوده يساعد هالاند في التسجيل أكثر".

وعن المنافس، قال بيب "بريستول سيتي لم يخسر في المباريات الـ12 الأخيرة، هذا يقول إنه فريق جيد. إنها بمثابة مباراة نهائية".