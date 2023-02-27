تشكيل أسوان أمام المحلة - حسام عرفات أساسي في الدوري لأول مرة منذ 549 يومًا

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 14:19

كتب : محمد عبد العظيم

حسام عرفات

دفع أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان، بلاعبه حسام عرفات أساسيًا لأول مرة.

ويحل أسوان ضيفًا على غزل المحلة في محافظة الغربية بالجولة 20 للدوري المصري.

وشهد تشكيل المحلة مواصلة تعويل عبد الباقي جمال على الثلاثي الهجومي أحمد الشيخ وجابرييل أوروك وحازم مرسي.

في المقابل، يظهر عرفات أساسيًا لأول مرة هذا الموسم بعد انضمامه في صفقة انتقال حر إلى أسوان بشهر يناير الماضي.

وشارك عرفات كبديل لمدة 11 دقيقة أمام الأهلي في الجولة الماضية، ويظهر أساسيًا أمام المحلة.

ولعب عرفات أساسيًا لآخر مرة في الدوري المصري بقميص وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي يوم 28 أغسطس 2021.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمود علاء - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر

الوسط: محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري

الهجوم: أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي

دكة البدلاء: أحمد ميهوب - سيد الشبراوي - خالد الإخميمي - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - عبد الرحمن عاطف - تشارلز إكبينيونج - مصطفى أسامة

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: مصطفى ميدو - أحمد كاستيلو - محمد عطوة - علي فتحي

الوسط: رافاييل إياجوا - بلال السيد - عماد فتحي

الهجوم: أحمد خالد - محمد حمدي زكي - حسام عرفات

دكة البدلاء: خالد وليد - إسلام صلاح - أحمد دحروج - أحمد أشرف - محمد المرسي - أحمد حمودي - مصطفى عبد الرسول - محمد ناجي - ماليك إيفونا

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يحل أسوان عاشرًا برصيد 22 نقطة.

شاهد: كوميك بوك في الجول - حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين

غزل المحلة أسوان الدوري المصري
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