"الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

وجه إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رسالة إلى جماهير النادي بعد التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة بعد الفوز على نيوكاسل في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

وبذلك حقق مانشستر يونايتد أول ألقابه في كأس الرابطة منذ ست سنوات من آخر تتويج.

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ويأتي اللقب بعد غياب 2104 يوما عن منصات التتويج منذ حصد مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي في 2017.

وجاءت رسالة إريك تين هاج إلى مشجعي ناديه كالآتي:

"إلى كل مشجعي مانشستر يونايتد، كنت أرغب في تخصيص الوقت لمخاطبتكم مباشرة هذا الصباح.

عندما وصلت إلى النادي، تحدثنا عن التحدي وأهمية إعادة توحيد هذه المجموعة من اللاعبين مع جماهيرنا الرائعة.

صدقوني، هذا الفريق يعرف بالضبط مدى أهميتكم. الترابط بين المشجعين والفريق موجودة ليراها الجميع وما عشناه معا بالأمس لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذا الترابط.

كانت الأجواء التي ولّدها هؤلاء منكم في ويمبلي رائعة، منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة كنتم هناك معنا تشجعون الفريق وتدعموه لإعادة الكأس إلى مانشستر.

بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يتمكنوا من الحضور، شعرنا بدعمكم قبل وأثناء وبعد المباراة. اعلم أن كل فرد منكم سيلعب دائما دوره في نجاح هذا الفريق.

أنا فخور باللاعبين وطاقمي على استعداداتهم وأدائهم. بالأمس رأينا الرغبة والروح والتصميم المطلوبة التي يجب أن نطلبها من كل من يمثل مانشستر يونايتد.

نضع لأنفسنا معايير عالية كل يوم. في ويمبلي، استوفينا هذه المطالب وحصلنا على جائزة الكأس الأولى معا.

نعلم أهمية الألقاب عبر تاريخ هذا النادي العظيم، نحن سعداء للغاية لإعادة الكأس إلى أولد ترافورد ولكننا لسنا راضين بأي حال من الأحوال ولن نتوقف هنا.

لقد اختبرنا معا شعور بما عنيه الفوز معا لمانشستر يونايتد. إنه رائع وسيجعل كل واحد منا أكثر جوعا لتحقيق المزيد من النجاح.

قطعت هذه المجموعة خطوات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية ولكن لا يزال هناك الكثير في المستقبل. يمكنني أن أؤكد لكم أن الجميع في كارينجتون سيعملون باستمرار لأننا نعلم أن هذا النادي وأنتم -مشجعونا -تستحقون المزيد من الأيام الرائعة مثل هذه.

سنعود إلى العمل اليوم ، مع التركيز الكامل الآن على الاستعداد لمواجهة وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأربعاء.

لن يكون هناك تهاون في رغبتنا في إعادة هذا النادي إلى حيث نريد أن نكون.

أرجو أن تعلموا أن دوركم حيوي لما نريد تحقيقه واعتبر الأمس دليلا على ما يمكن أن يحدث عندما نتحد جميعا".

مانشستر يونايتد إريك تين هاج كأس الرابطة
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