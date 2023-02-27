دي خيا يتحدث عن تحقيق أول لقب منذ 2017 وتحطيم رقم شمايكل

يشعر ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بسعادة بالغة بعدما حطم رقما قياسيا في تاريخ ناديه في الوقت الذي توج فيه بلقبه الأول منذ 2017.

وتجاوز دي خيا رقم بيتر شمايكل ليصبح أكثر حارس خرج بشباك نظيفة في تاريخ النادي برصيد 181 مباراة خلال 523 مباراة، حين قاد الفريق للتتويج بكأس رابطة المحترفين على حساب نيوكاسل يونايتد بالفوز 2-0.

وقال دي خيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية، كانت هذه الطريقة المثلى للوصول إلى هذا الإنجاز".

وأضاف "تحطيم هذا الرقم القياسي أمر مذهل، لذلك أنا فخور حقًا بما حققت، دعونا نستمر ونحاول الحفاظ على نظافة شباكنا أكثر".

البالغ من العمر 32 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وأوضح "أعتقد أننا أظهرنا أننا فريق جيد، قدمنا أداءً جيدًا حقًا. نحن نستحق الفوز بالكأس ودعونا نستمر في العمل".

وتابع الحارس الإسباني "لقد أظهرنا أنه يمكننا الفوز بالألقاب، الجميع يبلي بلاءً حسنًا حقًا مع المدرب الجديد".

اللقب هو الأول للشياطين الحمر منذ التتويج بالدوري الأوروبي عام 2017.

وأتم "أمامنا مباراة يوم الأربعاء ضد وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، دعنا نحاول للاستمتاع باللحظة ولكننا سنعود للعمل مرة أخرى من أجل الاستعداد لها".

دي خيا توج مع يونايتد بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.