راشفورد: أتمنى أن تكون بداية لمزيد من الألقاب.. وكاسيميرو صنع الفارق

الإثنين، 27 فبراير 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

هدف راشفورد مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

يتمنى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أن يكون الفوز بكأس رابطة المحترفين بمثابة بداية للشياطين الحمر في حصد المزيد من الألقاب.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وقال راشفورد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المشاركة في هذه النوع من المباريات يعد أمرا عظيما بالنسبة لنا، وهو الشيء الذي افتقدناه كفريق".

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وأضاف "حقيقة أننا قطعنا كل هذا الطريق وانتصرنا هو شعور رائع ولكن نأمل أن يدفعنا الآن هذا لمواصلة التقدم".

وتابع "أنا سعيد، النتيجة رائعة، لقد بذل اللاعبون والطاقم الفني الكثير من العمل للوصول إلى هنا والمضي قدمًا والفوز، إنه شعور هائل".

راشفورد حقق هذا الموسم أفضل معدل تهديفي في مسيرته حتى الآن، إذ سجل 16 هدفا في 19 مباراة منذ عودته من كأس العالم 2022.

بشكل عام أحرز راشفورد 24 هدفًا في جميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.

وقال ماركوس عن زميله كاسيميرو الذي سجل أول أهداف اللقاء "لقد صنع الفارق معنا، قيادته وخبرته في المباريات هائلة".

وأكمل "لقد تحدثت إلى بعض المهاجمين الآخرين وأخبروني أنهم يشعرون بالأمان حين يلعب كاسيميرو خلفهم".

وأتم "كاسيميرو لاعب هام بالنسبة لنا وأنا أشعر بالسعادة من أجله، أول لقب له مع النادي وأتمنى أن يتمكن من دفعنا الآن هذا للحصول على المزيد من الألقاب".

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد أول ألقابه في كأس الرابطة منذ ست سنوات بالتمام والكمال.

وكذلك البطولة هي الأولى بعد صيام 2104 يوما، وتحديدا منذ الفوز بنهائي الدوري الأوروبي في 2017 مع جوزيه مورينيو.

اللقب هو السادس في تاريخ مانشستر يونايتد ليكون ثالث أكثر الأندية فوزا باللقب خلف مانشستر سيتي (8 ألقاب) وليفربول (9 ألقاب).

ولم يحقق نيوكاسل أي لقب منذ كأس الرابطة في موسم 1975-1976.

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