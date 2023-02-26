ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل
الأحد، 26 فبراير 2023 - 23:30
كتب : حامد وجدي
يرى هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني أن فريقه يجب عليه المنافسة بكل قوة من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال ريكاردو عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل فرق المجموعة تقاتل من أجل التأهل لأن المنافسة قوية".
وأضاف "لا أود الحديث عن الزمالك أنا أتولى مهمتي مع فريقي فقط، والأبيض فريق كبير وقوي".
المدرب البرازيلي أشار "المنافسة في هذه المجموعة تزداد صعوبة يوما بعد يوم".
وأتم تصريحاته "أحلم بأعلى ما يمكن أن أحققه مع المريخ وإذا استطعنا التأهل من المجموعة سيكون إنجازا كبيرا".
ويحتل المريخ المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.
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