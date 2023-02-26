في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية

خسر فريق فيوتشر أمام الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط عاصمة المغرب.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، ويأتي بعده بيراميدز برصيد 5 نقاط والذي فاز في الجولة ذاتها على أسكو كارا.

وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 2 في المركز الثالث، ويظل أسكو كارا بطل توجو في المركز الأخير بنقطة.

جاء الهدف الأول للجيش الملكي في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق حمزة إغمان بعد متابعة لركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني حاول فريق المدرب علي ماهر إحراز التعادل ولكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى الجيش الملكي.

لكن الجيش الملكي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من ركلة حرة نفذها محمد مفيد لكن الكرة اصطدمت في جسد مهند لاشين وغيرت مسارها إلى مرمى جنش.

ويستقبل فريق فيوتشر نظيره الجيش الملكي في مصر يوم 7 مارس المقبل.

بينما يلعب فيوتشر عقب عودته إلى مصر مع الإسماعيلي يوم 3 مارس في الجولة 20 من الدوري المصري.