بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدف بيراميدز في مرمى أسكو كارا

حقق بيراميدز فوزه الأول في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بالانتصار على أسكو كارا التوجولي بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة عن الجيش الملكي الذي سيلعب ضد فيوتشر بعد قليل.

التشكيل

عاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز بعد غيابه عن المباراة السابقة في الدوري وقاد خط الهجوم بجانب فخر الدين بن يوسف.

ضغط بيراميدز لتسجيل الهدف الأول من بداية المباراة وكان صاحب المبادرة الهجومية.

ومنعت العارضة محمود عبد العاطي دونجا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية جاءت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 15.

وتقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ 28 برأسية مستغلا عرضية من عبد الله السعيد.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر مصطفى فتحي انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من عبد الله السعيد ليسدد فوق العارضة.

وحاول فريق كارا تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة ولكن دفاعات بيراميدز وأحمد الشناوي ظلوا متماسكين.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد أسكو كارا في توجو يوم 8 مارس.

بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية أسكو كارا
نرشح لكم
انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء مؤتمر نبيل معلول: خضنا شوط أول هو الأفضل لنا هذا الموسم ضد الزمالك
أخر الأخبار
بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة الغرائب والـ100 دقيقة.. سموحة يهزم الحدود بثلاثية شارك فيها حسام حسن ساعة | الدوري المصري
أبطال آسيا - مذبحة الثمامة.. الهلال يسقط الدحيل بأكبر نتيجة في تاريخ نصف النهائي ساعة | آسيا
جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب من للأطفال المتضررين من الزلزال ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ألميريا (1) - (0) برشلونة.. إنذار جارسيا ساعة | الدوري الإسباني
بوتر بعد الخسارة: كنا سعداء بالأداء ولكن أحيانا يجب أن نعاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - 4 تغييرات من تشافي أمام ألميريا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور