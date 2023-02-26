بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا

حقق بيراميدز فوزه الأول في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بالانتصار على أسكو كارا التوجولي بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة عن الجيش الملكي الذي سيلعب ضد فيوتشر بعد قليل.

التشكيل

عاد رمضان صبحي لتشكيل بيراميدز بعد غيابه عن المباراة السابقة في الدوري وقاد خط الهجوم بجانب فخر الدين بن يوسف.

🔵 تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية pic.twitter.com/C6odJixlXB — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2023

ضغط بيراميدز لتسجيل الهدف الأول من بداية المباراة وكان صاحب المبادرة الهجومية.

ومنعت العارضة محمود عبد العاطي دونجا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية جاءت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 15.

وتقدم بيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ 28 برأسية مستغلا عرضية من عبد الله السعيد.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر مصطفى فتحي انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من عبد الله السعيد ليسدد فوق العارضة.

وحاول فريق كارا تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة ولكن دفاعات بيراميدز وأحمد الشناوي ظلوا متماسكين.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد أسكو كارا في توجو يوم 8 مارس.