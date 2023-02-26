بوتر بعد الخسارة: كنا سعداء بالأداء ولكن أحيانا يجب أن نعاني

الأحد، 26 فبراير 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

جراهام بوتر

تحدث جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن خسارة فريقه أمام توتنام هوتسبر سعادته بفوز الفريق على تشيلسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت: "لقد كانت مباراة صعبة، متكافئة في الشوط الأول، وكنا الطرف الأفضل في أول 20 دقيقة ثم دخل الخصم الأجواء".

وأضاف "عموما كنا سعداء بالأداء، ولكن بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية علينا".

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وأوضح "الهدف الأول منح توتنام فرصة للدفاع بعمق أكبر ومساحات أكثر في المرتدات. حاولنا ولكن لم نفعل ما يكفي للتسجيل".

وتابع بوتر "عموما هذه خسارة محبطة لنا. لم يكن هناك الكثير في المباراة ولكن اللحظات الحاسمة لم تكن حليفتنا".

واختتم "يمكنك الشعور برغبة اللاعبين في قلب الأمور، ولكن أحيانا تمر بلحظات تضطر فيها للمعاناة".

وحسم توتنام دربي لندن بالفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي في المباراة كل من أوليفير سكيب وهاري كين.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة السادة على التوالي في جميع البطولات، إذ حقق فوزه الأخير على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وحقق توتنام فوزه الأول على تشيلسي منذ يوم 24 نوفمبر 2018 بعد غياب 8 مباريات.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ 31 في المركز العاشر.

توتنام هوتسبر تشيلسي الدوري الإنجليزي جراهام بوتر
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