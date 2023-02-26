كين: كنا أفضل من تشيلسي في ذلك الجانب.. والمساعد يكشف موعد عودة كونتي

الأحد، 26 فبراير 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

أبدى هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر سعادته بفوز الفريق على تشيلسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت عقب المباراة: "تشيلسي كان خصما صعبا لنا على مر الأعوام الأخيرة، ولذلك كان من المهم للغاية أن نفوز للبقاء حول المركز الرابع".

وأضاف "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. لقد سجل أوليفر سكيب هدفا لا يصدق، وكان توقيتا مثاليا ليسجل هدفه الأول".

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وتابع "لقد كان سكيب يعمل بكل جهده ولذلك من الرائع أن نرى هدفه يسكن الشباك".

وأوضح "في الشوط الأول خلق الفريقان القليل من الفرص. عانينا مع الضغط ورتبنا هذه الأمور في الشوط الثاني".

وواصل كين "أظهرنا المزيد من الجودة في الثلث الأخير، وحين تكسر نظافة الشباك هذا يساعدك على فتح المباراة".

واختتم "خرجنا بشباك نظيفة وهدفين، ولذلك يمكننا القول إنه كان عرضا جيدا في الديار".

في الإطار ذاته تحدث كريستيان ستيليني المدرب المساعد للفريق، والقائم بأعمال المدير الفني في غياب أنطونيو كونتي لظروف مرضية.

وقال ستيليني: "كنا نريد الفوز ولعب مباراة عظيمة والقتال على كل كرة، ونحن سعداء لأجل الجماهير والنادي ولنا أيضا، ولأنطونيو الذي لا يزال في المنزل".

واختتم "أتوقع عودة أنطونيو كونتي هذا الأسبوع".

وحسم توتنام دربي لندن بالفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي في المباراة كل من أوليفير سكيب وهاري كين.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة السادة على التوالي في جميع البطولات، إذ حقق فوزه الأخير على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وحقق توتنام فوزه الأول على تشيلسي منذ يوم 24 نوفمبر 2018 بعد غياب 8 مباريات.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ 31 في المركز العاشر.

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