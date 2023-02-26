انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال فخر الدين بن يوسف بهدف بيراميدز في مرمى أسكو كارا

يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد أسكو كارا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

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ق51. مصطفى فتحي يهدر فرصة تسجيل الثاني من انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. جووووول أول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يسوف برأسية مستغلا عرضية من عبد الله السعيد.

ق15. تسديدة من عبد الله السعيد بجوار المرمى.

ق12. العاارضة تمنع الهدف الأول لبيراميدز من تسديدة رائعة لمحمود عبد العاطي دونجا.

بداية المباراة

كأس الكونفدرالية بيراميدز أسكو كارا
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