سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن

الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام ضد تشيلسي

حسم توتنام دربي لندن بالفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي في المباراة كل من أوليفير سكيب وهاري كين.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة السادة على التوالي في جميع البطولات، إذ حقق فوزه الأخير على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
تشكيل نهائي الكأس - جبهة عبور برشلونة تعود لـ مانشستر.. وويلسون يقود هجوم نيوكاسل تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية

وحقق توتنام فوزه الأول على تشيلسي منذ يوم 24 نوفمبر 2018 بعد غياب 8 مباريات.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ 31 في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ ريتشارلسون في التشكيل الأساسي لتوتنام في المباراة بجوار هاري كين في خط الهجوم، بينما عاد كاليدو كوليبالي لدفاع تشيلسي.

أحداث المباراة

ضغط توتنام مع بداية المباراة من أجل تسجيل الهدف الأول وسيطر على مجريات اللقاء بدون صنع فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 18 تعرض تياجو سيلفا لاعب تشيلسي للإصابة ليستبدل ويحل ويسلي فوفانا بدلا منه.

وكاد هويبرج أن يتقدم لتوتنام بتسديدة قوية غيرت اتجاهها من فوفانا ولكن الكرة ارتدت من القائم.

وتصدى فريزر فورستر لتسديدة قوية من رحيم ستيرلنج في الدقيقة الـ 43.

ودخل لاعبي الفريقين في مشادة قوية قبل نهاية الشوط الأول أشهر بسببها الحكم البطاقة الحمراء لحكيم زياش لاعب تشيلسي قبل أن يلغي قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد 22 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني سجل أوليفير سكيب الهدف الأول لتوتنام بتسديدة رائعى مستغلا كرة عادت من دفاع تشيلسي.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82 بعد تمريرة رأسية من إريك داير ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وأصبح هاري كين هو أول لاعب من توتنام يسجل ذهابا وإيابا ضد تشيلسي في الدوري منذ جاري لينيكير في عام 1990.

وتمكن هاري كين من تسجيل هدفه الـ 20 في الـ 9 مواسم الأخيرة متتالية ليكون اللاعب الوحيد الذي وصل لذلك الرقم بجوار روبرت ليفاندوفسكي.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ليدز يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيحل توتنام ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنام تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بوتر بعد الخسارة: كنا سعداء بالأداء ولكن أحيانا يجب أن نعاني كين: كنا أفضل من تشيلسي في ذلك الجانب.. والمساعد يكشف موعد عودة كونتي رغم الرباعية.. مدافع سيتي: نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة أمام بورنموث كلوب: سنحاول الارتقاء في جدول الدوري الإنجليزي بكل طاقتنا انتهت دربي لندن - توتنام (2)-(0) تشيلسي التشكيل - ريتشارلسون أساسي مع توتنام وفيليكس يقود تشيلسي.. وسون ومودريك على مقاعد البدلاء جوارديولا: لن نتراخى لو كانت النتيجة 5-0.. وسنقاتل على لقب الدوري كلوب يوضح سبب غياب نونيز أمام كريستال بالاس.. وموعد عودته المحتمل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ألميريا ضد برشلونة.. نحو فارق الـ 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بوتر بعد الخسارة: كنا سعداء بالأداء ولكن أحيانا يجب أن نعاني 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - 4 تغييرات من تشافي أمام ألميريا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
كين: كنا أفضل من تشيلسي في ذلك الجانب.. والمساعد يكشف موعد عودة كونتي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - مانشستر يونايتد (0) - (0) نيوكاسل.. محاولات متبادلة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام رين 43 دقيقة | المحترفون
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا.. جووول أول 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور