سلسلة لا فوز تشيلسي مستمرة.. توتنام يحسم دربي لندن

حسم توتنام دربي لندن بالفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي في المباراة كل من أوليفير سكيب وهاري كين.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للمباراة السادة على التوالي في جميع البطولات، إذ حقق فوزه الأخير على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وحقق توتنام فوزه الأول على تشيلسي منذ يوم 24 نوفمبر 2018 بعد غياب 8 مباريات.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ 45 في المركز الرابع بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ 31 في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ ريتشارلسون في التشكيل الأساسي لتوتنام في المباراة بجوار هاري كين في خط الهجوم، بينما عاد كاليدو كوليبالي لدفاع تشيلسي.

📋تشكيل الفريقين #في_إنجلترا ريتشارلسون أساسي مع توتنام وفيليكس يقود تشيلسي.. وسون ومودريك على مقاعد البدلاء pic.twitter.com/AKDr7EXUVP — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2023

أحداث المباراة

ضغط توتنام مع بداية المباراة من أجل تسجيل الهدف الأول وسيطر على مجريات اللقاء بدون صنع فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 18 تعرض تياجو سيلفا لاعب تشيلسي للإصابة ليستبدل ويحل ويسلي فوفانا بدلا منه.

وكاد هويبرج أن يتقدم لتوتنام بتسديدة قوية غيرت اتجاهها من فوفانا ولكن الكرة ارتدت من القائم.

وتصدى فريزر فورستر لتسديدة قوية من رحيم ستيرلنج في الدقيقة الـ 43.

ودخل لاعبي الفريقين في مشادة قوية قبل نهاية الشوط الأول أشهر بسببها الحكم البطاقة الحمراء لحكيم زياش لاعب تشيلسي قبل أن يلغي قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد 22 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني سجل أوليفير سكيب الهدف الأول لتوتنام بتسديدة رائعى مستغلا كرة عادت من دفاع تشيلسي.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82 بعد تمريرة رأسية من إريك داير ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وأصبح هاري كين هو أول لاعب من توتنام يسجل ذهابا وإيابا ضد تشيلسي في الدوري منذ جاري لينيكير في عام 1990.

وتمكن هاري كين من تسجيل هدفه الـ 20 في الـ 9 مواسم الأخيرة متتالية ليكون اللاعب الوحيد الذي وصل لذلك الرقم بجوار روبرت ليفاندوفسكي.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد ليدز يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيحل توتنام ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.