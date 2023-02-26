الاتفاق السعودي يفسخ عقد كارتيرون

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

قررت إدارة نادي الاتفاق السعودي يوم الأحد فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وأعلن النادي أن فسخ العقد جاء بالتراضي بين الطرفين، وتعيين الإسباني أنطونيو كازورلا خلفا له، بعد تراجع الفريق للمركز الـ12 في الدوري السعودي.

وأفاد النادي في بيان: "اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على فسخ العقد وذلك بالتراضي بين الطرفين، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل".

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وأضاف البيان "تقرر تعيين الإسباني انطونيو كازورلا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم".

مدرب الأهلي والزمالك السابق يقود الاتفاق منذ مارس 2022.

وترك كارتيرون فريقه في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات، و9 خسائر.

بشكل عام، قاد المدرب الفرنسي فريق الاتفاق في 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 13.

وأصبح كارتيرون سادس ضحايا أندية الدوري السعودي هذا الموسم.

الدوري السعودي الاتفاق باتريس كارتيرون
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