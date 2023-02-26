تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد أساسيين أمام كارا التوجولي.

ويستضيف بيراميدز فريق كارا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجمع بيراميدز نقطتين من التعادل أمام كل من الجيش الملكي المغربي وفيوتشر المصري.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط: محمود عبد العاطي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتصدر الجيش الملكي منافسات المجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار.

أما فيوتشر فيتقاسم المركز الثاني مع بيراميدز بنقطتين لكل منهما.

الكونفدرالية بيراميدز كارا
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