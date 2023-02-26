كلوب: سنحاول الارتقاء في جدول الدوري الإنجليزي بكل طاقتنا

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

وعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيقاتل حتى نهاية الموسم من أجل الوصول للمراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس دون أهداف ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، ليبقى على بعد 6 نقاط من توتنام صاحب المركز الرابع.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة viaplay: "سنحاول إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن في جدول الدوري الإنجليزي بكل قوة".

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وأضاف "مصيرنا ليس في أيدينا، لأن الفرق الأخرى لديها نقاط أكثر منا ولكننا سنحاول الارتقاء في الجدول بكل طاقتنا".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز السابع.

وشدد المدرب الألماني "سنحاول جمع النقاط من هنا وهناك، نحن ندرك أننا ليس بقوة المواسم الماضية".

وواصل "جمع 7 نقاط من آخر 3 مباريات لا بأس به. لو حققنا هذا العدد من النقاط في المباريات الثلاثة المقبلة سنصبح في مركز أفضل في الجدول مما نحن عليه الآن".

ويستقبل ليفربول ولفرهامبتون ثم مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد قبل أن يخرج لملاقاة بورنموث خارج ملعبه.

ثم يسافر إلى إسبانيا لملاقاة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 15 مارس المقبل.

وكان ليفربول قد سقط في لقاء الذهاب على أرضه أمام الفريق الملكي بنتيجة 2-5 وتقلصت فرصه كثيرا في العبور لربع النهائي.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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