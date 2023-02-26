انتهت دربي لندن - توتنام (2)-(0) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة توتنام ضد تشيلسي في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق82. جوووووول الثامي لتوتنام عن طريق هاري كين مستغلا تمريرة بالرأس من إريك داير ليضع الكرة في الشباك.

ق75. ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة.

ق45. جوووووول أول لتوتنام بعد 22 ثانية من بداية الشوط الثاتني بتسديدة رائعة من أوليفير سكيب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. الحكم يلغي طرد زياش بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق47. بطااقة حمراء لحكيم زياش لاعب تشيلسي بعد صفعه لإيمرسون.

ق43. فريزر فورتسر يتصدى لتسديدة رائعة من رحيم ستيرلنج.

ق26. القائم يمنع الأول من تسديدة هويبرج التي غيرت اتجاهها من ريس جيمس.

ق18. خروج تياجو سيلفا للإصابة ودخول ويسلي فوفانا.

ق16. ضغط من توتنام لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل