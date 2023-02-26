جوارديولا: لن نتراخى لو كانت النتيجة 5-0.. وسنقاتل على لقب الدوري

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيواصل القتال على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير.

وعاد سيتي إلى طريق الانتصارات حين فاز بنتيجة 4-1 على مضيفه بورنموث ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، ليحتل الوصافة بفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من المهم العودة مرة أخرى إلى الانتصارات، أنا سعيد جدا بما رأيته، وما أشاهده كل يوم".

وأضاف "الأجواء في غرفة الملابس استثنائية، والحصص التدريبية جيدة جدا، والجميع يساعده بعضهم البعض".

وأكمل "الأمر صعب، لأننا لعبنا الكثير من المباريات دون استشفاء، مباراة كل 3 أيام، وسفر لمسافات، والكثير من الضغط والمطالب البدنية".

وتابع "الأداء الذي نقدمه على ملعب بورنموث يجعلني أشعر بأنه مازال لدينا الرغبة في القتال على لقب الدوري، ليس لدي شك في ذلك".

وواصل المدرب الإسباني "أمامنا العديد من المباريات، لذلك فكل لاعب سيكون مهما، لا يمكنك أن تفعل ذلك بـ11 لاعبا فقط".

واستدرك "إذا كان لديك مباراة واحدة في الأسبوع، لن يكون من الضروري استخدام العديد من اللاعبين".

وشدد "نحن محظوظون بأننا مازلنا ننافس في 3 بطولات، أمامنا العديد من المباريات المهمة المقبلة، وكل مباراة سنحاول أن نلعب بأفضل طريقة للفوز بها".

وتحدث بيب عن الوقت الطويل الذي قضاه لتحية جماهير سيتي في ملعب بورنموث بقوله "يجب أن نبقى معهم لفترة أطول، لأنهم قضوا 5 أو 6 ساعات للوصول إلى هنا".

وأتم "عندما تقضي الجماهير هذا الوقت الطويل للقدوم إلى هنا، وتدفع ثمن التذكرة، بثمن أقل من رواتبنا، علينا أن نركض حتى إذا كانت النتيجة 3-0، 4-0، 5-0".

وسجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين وكريس ميفام بالخطأ في مرماه، وأحرز جيفرسون ليرما هدف بورنموث الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19.

الفوز هو الـ12 على التوالي لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري.