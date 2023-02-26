كلوب يوضح سبب غياب نونيز أمام كريستال بالاس.. وموعد عودته المحتمل

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أسباب غياب مهاجمه داروين نونيز عن لقاء كريستال بالاس، وموعد عودته المحتمل

تعادل ليفربول دون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في غياب مهاجم منتخب أوروجواي.

وقال كلوب للصحفيين: "داروين نونيز كان يعاني من مشكلة في الكتف من مباراة نيوكاسل. نجح في اللعب ضد ريال مدريد بحقنة مسكنة".

وأضاف "لكنه تلقى ضربة أخرى في كتفه ولم يتمكن من تحريك ذراعه على الإطلاق لذلك لم تكن هناك فرصة لمشاركته أمام كريستال بالاس".

وأكمل المدرب الألماني "أتمنى أن يتمكن من العودة في مباراة ولفرهامبتون يوم الأربعاء".

ويستقبل ليفربول منافسه ولفرهامبتون ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

في لقاء كريستال بالاس، منعت العارضة كل فريق من تسجيل هدف التقدم ليخرج ليفربول دون انتصار للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات بالدوري.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز التاسع، ووصل رصيد كريستال بالاس للنقطة 27 في المركز الـ12.