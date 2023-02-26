تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 26 فبراير 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام كريستال بالاس مثله مثل باقي الفريقين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ6.7 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 19 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 289 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 175 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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