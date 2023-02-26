بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد حكم حبسه في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 بأن يتولي مجلس إدارة النادى اختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من سيتولى رئاسة النادي بشكل مؤقت بعد رفض طعن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ضد الحكم الصادر بحبسه.

تعرف على سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس الزمالك من هنا.

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنها لم تصدر أي قرار بعد في هذه المسألة.