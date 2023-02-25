الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك

علم FilGoal.com أن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من سيتولى رئاسة النادي بشكل مؤقت بعد رفض طعن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ضد الحكم الصادر بحبسه.

جاء ذلك حيث استقر مجلس إدارة الزمالك على إسناد مهام الرئاسة إليه، إثر تأييد حكم حبس منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ولا يزال المجلس متمسكا باستمرار مرتضى منصور، حيث يدرس الأمر قانونيا لبحث عدم زوال صفته كرئيس لنادي الزمالك، وفقا لرأي المستشار القانوني للنادي.

وسيجتمع مجلس الإدارة غدا -الأحد- في الخامسة مساء بعد وصول الأعضاء المسافرين لحسم هذه المسألة.

من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك؟

بدأ ظهور وهدان في الحياة السياسية في عضوية المجلس المحلي عن منطقة جنوب بورسعيد في أواخر عام 2010 مع الحزب الوطني الديمقراطي.

اتجه وهدان لاحقا إلى حزب الوفد، الذي يشغل منصب رئيس لجنته البرلمانية في الوقت الحالي.

وصار وهدان عضوا في مجلس النواب عن حزب الوفد في عام 2016، ثم أصبح وكيل مجلس النواب.

وأعيد انتخاب وهدان في الدورة البرلمانية الحالية، ليصبح رئيسا للهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس النواب.

في الوقت ذاته توطدت علاقته مع مرتضى منصور عضو مجلس النواب السابق ورئيس الزمالك، ليترشح معه لعضوية مجلس الإدارة ضمن القائمة في الانتخابات الماضية للنادي الأبيض.

وكان مصطفى هدهود هو نائب رئيس مجلس الإدارة في القائمة الفائزة بالانتخابات، ولكنه استقال إثر واقعة احتفاظه بميدالية خلال المراسم التالية لنهائي كأس مصر لكرة اليد بين الزمالك وسبورتينج.

بعد هذه الاستقالة، تم تكليف سليمان وهدان بمهام نائب الرئيس، ليصبح ترقية إلى مهام رئيس النادي هو صعوده الثاني في التدرج الإداري خلال الدورة الانتخابية الحالية.

ماذا حدث؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".

وتابع "لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستمر "عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها".

وأضاف "ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر".

وأتم "ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".

وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا أوضحت من خلاله أنها لم تصدر أي قرار بعد في هذه المسألة.