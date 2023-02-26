كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول

الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - يورجن كلوب

شدد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه كان يجب أن يسجل مبكرا أمام كريستال بالاس للفوز بالمباراة، مشيرا إلى أن الهزيمة أمام ريال مدريد لم يكن لها تأثير على مواجهة سيلهرست بارك.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس دون أهداف ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، بعد أن خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أحببت بداية اللعبة، كانت البداية الديناميكية بشكل جيد وكذلك التمريرات. في النهاية لم نقم بتهديدهم في الخلف بما يكفي وكان علينا أن نلعب بين الخطوط".

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وأضاف "لم يكن لديهم أي تسديدات على المرمى، أعتقد أن لدينا ثلاث أو أربع تسديدات. عادة نسجل واحدة أو اثنتين من الفرص التي سنحت لنا ولكننا لم نفعل ذلك الليلة".

وتابع "في لحظات مثل هذه نفتقد داروين نونيزلكن يمكننا اللعب بدونه. لدينا ديوجو في الملعب والذي يمكن أن يكون التهديد في الخلف أيضا. عندما يتراجع صلاح وكودي فيجب أن يكون جوتا هناك".

وواصل "لم أر أي تأثير هائل من مباراة ريال مدريد. إذا سجلنا كنا سنعود إلى المنزل ونحن فائزين. يمكنني أن أتذكر أنني وقفت في نفس الغرفة وأتحدث عن مباراة صعبة لكننا فزنا لأننا سجلنا منها ضربة ثابتة".

وعن استبدالأرنولد ونابي كيتا، قال: "حصل نابي على بطاقة صفراء مبكرة ومن ثم كان الأمر صعبا. يلعب ترينت جميع المباريات وهذا يصعب الأمور عليه. لم أستبدله لأنه كان سيئا ولكن لأنهم يلعب كل المباريات".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز التاسع، ووصل رصيد كريستال بالاس للنقطة 27 في المركز الـ12.

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