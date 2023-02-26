دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا

بات الرجاء المغربي على مقربة من حصد بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على هورويا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء الذي أقيم على مُركب محمد الخامس انتهى بثنائية حمزة خابا ونوفل الزرهوني.

وارتفع رصيد الأخضر المغربي للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ودون استقبال أي أهداف في النسخة الحالية.

بينما ظل هورويا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متكبدا خسارته الأولى.

واستطاع الرجاء التقدم بالنتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول عن طرق تسديدة من خابا بعد عرضية من جمال حركاس، فغالطت التسديدة حارس الضيوف وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 89 سجل الزرهوني هدف الرجاء الثاني بعد 12 دقيقة من مشاركته كبديل.

هدف سجله بعد توغل من الجهة اليسرى وتسديدة في الزاوية القريبة بعد مراوغة المدافع في الشباك.

وسيحل الرجاء ضيفا على هورويا في غينيا في السابع من مارس المقبل، وسيكون الفوز أو التعادل كفيلا بحصد بطاقة التأهل مبكرا.

وفي نفس المجموعة حقق سيمبا التنزاني فوزه الأول بنتيجة 1-0 خارج قواعده على فايبرز الأوغندي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق هانوك باكا.

وحقق سيمبا فوزه الأول في دور المجموعات، بينما تراجع فايبرز إلى قاع ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.