مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي

تحدث رولاني موكوينا مدرب صنداونز الجنوب إفريقي عن تعادل الفريق أمام مضيفه الأهلي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أهنئ الفريقين على الأداء اليوم، حيث قدما مباراة قوية والجماهير استمتعت بـ 4 أهداف".

وأضاف "لاعبونا قدموا مباراة كبيرة ونجحنا في الحصول على نقطة صعبة للغاية. أهنئ اللاعبين على الأداء اليوم".

وتابع "الأهلي فريق قوي والحصول على نقطة أمامه أمر مفيد رغم أننا نلعب لأجل الفوز وهدفنا النقاط الثلاث".

وواصل "أبارك للاعب مورينا بعد نزوله وتسجيله لهدف اليوم. الجهاز الفني بالكامل يستحق التحية وأهنئهم على ما وصل إليه الفريق اليوم".

وأوضح موكوينا "نركز على كل مباراة بصورة منفصلة، ومواجهة الأهلي خطوة في طريق اللقب. سنرى ما سيحدث فيما تبقى من دور المجموعات ثم الأدوار التالية".

وأكمل "فريقنا يضم لاعبين يشاركون للمرة الأولى في دوري أبطال إفريقيا ولا يمكنني لومهم على ما سبق. البطولة لا تزال أمامنا وسنأخذ الطريق خطوة تلو الأخرى".

وبسؤاله عما إذا كان يسير على خطى بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصنداونز والأهلي أيضا قال: "لا تعليق، ولكني أكن له احتراما كبيرا فقد كنت مساعده".

وتابع "الأهلي فريق كبير لكني لن أتحدث عن نقاط الضعف فيه لأننا سنواجهه مجددا بعد أسبوعين".

واختتم "لا أتفق مع القول بإننا كنا نهدر الوقت، ولكنها وجهة نظر من يسأل وأحترمها".

وحصد الأهلي النقطة الأولى في المجموعة ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.

بينما وصل صنداونز إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.

وتعد هذه البداية مماثلة لانطلاقة الأهلي في دور مجموعات الموسم الماضي بعدما حصد نقطة واحدة من أول مباراتين بالتعادل مع الهلال السوداني والخسارة من صندوانز، وكانت له مباراة مؤجلة مع المريخ.