مباراة تساعد على النوم.. ليفربول يتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس

تعادل ليفربول دون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ومنعت العارضة كل فريق من تسجيل هدف التقدم ليخرج ليفربول دون انتصار للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات بالدوري.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز التاسع، ووصل رصيد كريستال بالاس للنقطة 27 في المركز الـ12.

التشكيل

غاب داروين نونيز عن قائمة ليفربول بسبب الإصابة ليترك مكانه لديوجو جوتا.

وعاد الثنائي جيمس ميلنر ونابي كيتا للتواجد في وسط ليفربول في مكان فابينيو وستيفان بايتيتش.

أحداث المباراة

بدأ اللقاء هادئا مع حذر متبادل بين لاعبي الفريقين حتى سدد ديوجو جوتا للمرة الأولى في الدقيقة 18 ولكن فيسينتي جوايتا نجح في التصدي

وعاد جوتا مجددا لمحاولة تهديد مرمى كريستال بالاس في الدقيقة 22 برأسية بعد عرضية من أندرو روبيرتسون اصطدمت بالقائم من الخارج.

رد كريستال بالاس بعرضية من مايكل أوليسي ارتقى لها مارك جويهي برأسية جاءت بجوار القائم بقليل مع الدقيقة 24.

واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها أرنولد بعد تمهيد من صلاح ولكنها اصطدمت بهندرسون وخرجت لضربة مرمى.

وكاد ولفرد زاها أن يفاجئ ليفربول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ولكن تسديدته اصطدمت بنابي كيتا ومرت بجوار القائم وينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول منعت العارضة فيليب ماتيتا من تسجيل هدف التقدم لكريستال بالاس بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

تدخل يورجن كلوب مع بداية الشوط الثاني ليدخل هارفي إيليوت في مكان نابي كيتا.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني منعت العارضة محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر بعدها ديوجو جوتا فرصة خطيرة مع الدقيقة 58 إثر مراوغة ثم تسديدة جاءت فوق العارضة.

وأجرى باتريك فييرا تغييرين مع الدقيقة 72 بدخول إيبيريشي إيز وأودسون إدوارد في مكان جوفري شلوب وفيليب ماتيتا.

ورد يورجن كلوب بدخول روبيرتو فيرمينو وفابينيو في مكان ديوجو جوتا وترنت ألكسندر أرنولد.

وأهدر كودي جاكبو فرصة تسجيل الهدف في الدقيقة 80 بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

وعاد كلوب للتدخل مجددا في الدقيقة 84 بدخول ستيفان بايتيتش في مكان كودي جاكبو.

ولم تسفر المباراة عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 36 في المركز التاسع، ووصل رصيد كريستال بالاس للنقطة 27 في المركز الـ12.