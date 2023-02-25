مؤتمر نبيل معلول: خضنا شوط أول هو الأفضل لنا هذا الموسم ضد الزمالك

وصف نبيل معلول المدير الفني لـ الترجي التونسي الشوط الأول الذي خاضه الفريق ضد الزمالك بالأفضل هذا الموسم.

وانتصر الترجي على الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول حسب ما نقله موقه "نسمة سبورت" التونسي في المؤتمر الصحفي: "الترجي قدّم شوطا أول هو الأفضل له منذ بداية الموسم ضد الزمالك".

وأضاف "أغلب اللاعبين قدموا مردودا محترما وامتثلوا لتعليماتي الفنية".

وأكمل "الترجي بسط سيطرته على الزمالك وخلق عددا لا بأس به من الفرص".

وأردف "فيما لم يتمكن الزمالك سوى من صنع فرصتين تصدى لهما دفاع الترجي في الوقت المناسب".

وأتم عن صراع التأهل قائلا: "مصير الترشح لم يُحسم بعد".

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الترجي في القاهرة.