مصدر من الزمالك لـ في الجول: البعثة بخير في تونس.. والأضرار في زجاج الحافلة فقط

السبت، 25 فبراير 2023 - 23:25

كتب : إبراهيم رمضان

الترجي - الزمالك - عمر جابر

كشف مصدر من بعثة الزمالك في تونس لـ FilGoal.com عن حقيقة ما حدث إثر انتشار صور لتحطم زجاج حافلة الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بعثة الزمالك في تونس بخير ولا توجد أي خسائر".

وأوضح "زجاج الحافلة تهشم فقط بعد رشقها بالحجارة من جانب قلة".

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واختتم "الفريق يستعد بشكل طبيعي لتجهيز إجراءات العودة من تونس إلى القاهرة".

وخسر الزمالك أمام الترجي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الترجي في القاهرة.

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