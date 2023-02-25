تاسع الهدافين إفريقيا.. حسين الشحات يسجل لـ الأهلي أمام صنداونز

سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني أمام صنداونز الجنوبي إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

واستلم الشحات تمريرة من محمد الشناوي ليتوغل في دفاعات صنداونز ويسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 74.

الهدف هو الثالث لحسين الشحات هذا الموسم في 18 مباراة بجانب ست تمريرات حاسمة.

ووقع حسين الشحات على هدفه الـ12 في البطولات الإفريقية متساويا مع علاء إبراهيم وعبد الله السعيد.

ووصل حسين الشحات إلى المركز التاسع في صدارة الهدافين التاريخين إفريقيا للأهلي والتي يتصدرها محمود الخطيب برصيد 37 هدف.

وتشير النتيجة حاليا للتعادل 2-2 بين الفريقين في المباراة المقامة على استاد الأهلي We السلام.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.