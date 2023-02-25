تاسع الهدافين إفريقيا.. حسين الشحات يسجل لـ الأهلي أمام صنداونز

السبت، 25 فبراير 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني أمام صنداونز الجنوبي إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

واستلم الشحات تمريرة من محمد الشناوي ليتوغل في دفاعات صنداونز ويسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 74.

الهدف هو الثالث لحسين الشحات هذا الموسم في 18 مباراة بجانب ست تمريرات حاسمة.

أخبار متعلقة:
الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك الـ500 في دوري الأبطال.. عبد المنعم يتعادل لـ الأهلي أمام صنداونز الثالثة هذا الموسم.. هاني يهدر ضربة جزاء لـ الأهلي أمام صنداونز جوارديولا: ريكو لويس لاعب فريد.. ونحب هالاند وهو يساعدنا

ووقع حسين الشحات على هدفه الـ12 في البطولات الإفريقية متساويا مع علاء إبراهيم وعبد الله السعيد.

ووصل حسين الشحات إلى المركز التاسع في صدارة الهدافين التاريخين إفريقيا للأهلي والتي يتصدرها محمود الخطيب برصيد 37 هدف.

وتشير النتيجة حاليا للتعادل 2-2 بين الفريقين في المباراة المقامة على استاد الأهلي We السلام.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات صنداونز
نرشح لكم
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء مؤتمر نبيل معلول: خضنا شوط أول هو الأفضل لنا هذا الموسم ضد الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: البعثة بخير في تونس.. والأضرار في زجاج الحافلة فقط الأحمر يكرر سيناريو العام الماضي.. الأهلي يتعادل مع صنداونز الـ500 في دوري الأبطال.. عبد المنعم يتعادل لـ الأهلي أمام صنداونز
أخر الأخبار
لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة 17 دقيقة | الوطن العربي
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 25 دقيقة | المحترفون
كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباراة تساعد على النوم.. ليفربول يتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا